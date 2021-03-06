“Arinna’nın Günes Tanrıçası” Izmir’de

POLİSİN, tarihi eser kaçakçılarından kurtardığı altın ve gümüşten yapılmış, 2.7 santimetre boyundaki "Arinna'nın Güneş Tanrıçası" heykelciği, İzmir Arkeoloji Müzesi'nin özel hazine odasında ziyaretçileriyle buluşuyor. "Bin Tanrılı Halk" olarak adlandırılan Hititler için büyük önem taşıyan ve bir şehrin ana tanrıçasını simgeleyen 3 bin 500 yıllık Arinna'nın Güneş Tanrıçası heykelciği, İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekiplerince, 2015'te Çiğli ilçesinde tarihi eser kaçakçılarının elinden kurtarılmıştı.