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Haberler Yaşam Hercai 62. bölüm canlı izle! Hercai yeni bölüm izle

. bölüm canlı izle! yeni bölüm izle

. yeni bölüm canlı izle! ekranlarının sevilen dizisi yeni bölümüyle seyircisiyle buluştu. Reyyan ve Miran'ın birbirlerine olan sevgisi Hercai severler tarafından soluksuz takip ediliyor. Hercai'de bu hafta, ''Bizim hikayemiz ölümsüz bir sevda oldu...'' sözü dikkat çekiyor. İşte Hercai yeni bölüm izleme ekranı...

Hercai 62. bölüm canlı izle! Hercai yeni bölüm izle

07.03.2021, 20:18 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021, 20:18

HERCAİ DİZİSİNDE BU HAFTA

Dilşah, Reyyan'ın Miran'dan gizlediği gerçeği öğrenmiş, elindeki belgeyi Reyyan'a koz olarak kullanmaya başlamıştır. Fakat Reyyan ne olursa olsun kararından dönmeyecektir. Fakat Umut'a kendini unutturmayacak anlar bırakmak istemektedir. Düşmanlık ve kin yüzünden bir en basit mutluluklardan bile eksik kaldıklarını fark eder. Doğru dürüst bir düğün resimleri bile yoktur oğullarına bırakacakları. Miran, sevdiği kadının aldığı bu önemli karardan bihaber, oğlu ve karısının içlerinde hiçbir şeyin uhde kalmaması için harekete geçer. Yarım kalan ne varsa tamamlayacaktır. En başta da düğün. Bu büyük sevdayı, bir düğünle taçlandıracaklardır. Onlar mutluluklarını tamamlayacak bir düğünün hazırlıkları için uğraşırken, Azat ve Gönül'de aşkları ve hayatları adına çok önemli bir karar alırlar. Aldıkları bu karar, küllenmiş kinlerin yeniden alevlenmesine neden olacak, Reyyan ve Miran'ın barış ve huzur için inşa ettikleri yeni ortamı çatırdatmaya başlayacaktır.

HERCAİ 62. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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