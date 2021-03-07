DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19'a yakalandı.
Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Dualarınızı bekliyorum. Tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi.
Prof. Dr. Erbas Kovid-19’a yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.