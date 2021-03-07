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Haberler Yaşam Prof. Dr. Erbas Kovid-19’a yakalandı

Prof. Dr. Erbas Kovid-19’a yakalandı

Prof. Dr. Erbas Kovid-19’a yakalandı

7.3.2021

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kovid-19'a yakalandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün yaptırdığım Kovid-19 testim pozitif çıktı. Çok şükür genel durumum iyi, dinleniyorum. Dualarınızı bekliyorum. Tüm hastalara Allah'tan acil şifalar dilerim" dedi.

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