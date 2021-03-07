Psikoloğu evinin önünde vurdular

İSTANBUL'UN Kadıköy ilçesinde Psikolog Orhan Taruk, evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Olay, saat 03.30 sıralarında Kozyatağı Mahallesi Korkut Sokak'ta meydana geldi. Taruk, evinin bulunduğu sitenin önünden eşinin yeğeni olan Şahin A. ve bir arkadaşı ile otomobile binerek ayrıldı.

Aracın içinde silahlı saldırıya uğrayan ve ayağından yaralanan Taruk, otomobilden atlayıp koşmaya başladı. Saldırganların arkasından silah sıkarak kovaladığı doktor, yaşadığı siteye sığınarak hayatını kurtardı. Olayın ardından kaçan iki zanlı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.