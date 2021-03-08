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Haberler Yaşam Maraşlı yeni bölüm canlı izle

yeni bölüm canlı izle

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi 'nın yeni bölümü 'de başladı. Maraşlı yeni bölümde Ozan’ı sorguya çeken Maraşlı, Savaş’ın şirkete el koyduğunu öğrenir. İlhan ise Savaş’tan uçakla taşımacılığını yapacağı kirli işleri öğrenir. Maraşlı, başı artık iyice dertte olan İlhan’a yardım edecek mi? İşte Maraşlı yeni bölüm canlı izleme sayfası...

Maraşlı yeni bölüm canlı izle

08.03.2021, 20:15

Mahur yurtdışına gitmez ve Maraşlı'ya aşkını itiraf eder. Bu itiraf ikili arasındaki dengeleri nasıl etkileyecek? Aziz, Mahur'un uçağa binmediğini öğrenir. Firuzan yine aşk mevzusunu açar ama bu kez Aziz de çok şüphelenir. Yaşananlardan Maraşlı'yı sorumlu tutan Aziz, arasının bozuk olduğu Mahur'u eve dönmesi için ikna edemez. Mahur, babasını affedebilecek mi? Aziz; Maraşlı ve Mahur aşkını öğrenecek mi?

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Necati, Aziz'e 'neden Ömer'i öldürenin ben olduğumu söylemiyorsun?' diye sorar. Ev halkına bu gerçeği anlatmayan Aziz, Necati'yi tüm olanların dışında tutarak korumak ister. Baba oğulun arası düzelecek mi?

Maraşlı, Savaş'ın kirli işlerini öğrenir ve Savaş'a bir not yollar. Savaş mezarlıkta buluştuğu ortağına, Maraşlı'nın notunu iletir. Savaş'ın ortağı kim? Maraşlı, Savaş'ın ortağının kimliğini ortaya çıkaracak mı?

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