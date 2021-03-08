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Haberler Yaşam Mervenur Polat'ın ölümünde kan donduran detay! Cesedini paketledi kurye ile eve gönderdi

'ın ölümünde kan donduran detay! Cesedini paketledi kurye ile eve gönderdi

Gelen son dakika haberine göre; 'da 4 aydır kayıp olarak aranan 20 yaşındaki kadın ölü bulundu. Olayın ardından 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan , genç kadın ölünce koktuğu için polise haber vermediğini ve cesedini babasının evine kurye ile götürdüğünü anlattığı kaydedildi. Kardeşinin hayatından endişe eden abla , ve ekibinden yardım istedi. İşte her detayı kan donduran cinayetin detayları...

Mervenur Polat'ın ölümünde kan donduran detay! Cesedini paketledi kurye ile eve gönderdi

08.03.2021, 12:40

Annesine bir kız arkadaşıyla buluşacağını söyledikten 2020'de evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan bir çocuk annesi 20 yaşındaki Mervenur Polat'a ne olduğu Müge Anlı ve ekibi tarafından araştırılıyordu.

Mervenur Polat'ın folyaya sarılı cesedi Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki bir evin çatısında bulundu. Polat'ın cesedi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından polis tarafından 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan Cüneyt Akyol, ifadesinde cinayet suçlamasını kabul etmediği, Polat'ın uyuşturucu nedeniyle öldüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

CESEDİ KURYE İLE GÖTÜRDÜ

Müge Anlı'nın aktardığı bilgilere göre; Cüneyt, Merve Nur'u kendisinin öldürmediğini, uyuşturucu kullandıklarını ve sabah genç kadının öldüğünü gördüğünü söyledi.

Korktuğunu ve paniğe kapıldığını söyleyen Cüneyt, cesedi sardıktan sonra kurye çağırdığını ve babasının evine kurye ile taşıdığını, 4 aydan bu yana da evin çatı katında cesedi sakladığını dile getirdi.

Cesedin saklandığı apartmanın sakinlere ise yaşananlar karşısında dehşete düştü.

KARDEŞİNİ TEŞHİS ETTİ

Sabah saatlerinde yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen ağabey Kenan Polat, kız kardeşinin cenazesini teşhis etti. Gözyaşlarına boğulan Polat, yakınları tarafından sakinleştirildi.

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