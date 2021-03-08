  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Serpil Abla heykeline maske

Serpil Abla heykeline maske

Serpil Abla heykeline maske

8.3.2021

MUĞLA'NIN merkez ilçesi Menteşe'nin Kaymakamı Caner Yıldız, pandemi denetimleri sırasında, kentin bilinen siması Serpil Dağdelen'in heykeline maske taktı. Yıldız'ın paylaşımı kıza sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi, paylaşıldı.

VATANDAŞLARI UYARDI
Sokağa çıkma kısıtlamalarını sıkı şekilde kontrol eden ve vatandaşları sık sık uyaran Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, ilçede herkesin kurallara uyduğunu belirtti. Yıldız, önceki yıl hayatını kaybeden ve Serpil Dağdelen adına yapılan parkın önündeki heykele maske taktı ve "Menteşe'de maskesiz tek kişi olan Serpil Abla'ya da maskesini taktık" notuyla fotoğrafı paylaştı. Yıldız'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi, yorumlandı ve paylaşıldı. Yıldız, Menteşe'de insanların büyük ölçüde kurallara uyduğunu belirtti.

ADEM ÜLKER

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Serpil Abla heykeline maske haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.