Serpil Abla heykeline maske

MUĞLA'NIN merkez ilçesi Menteşe'nin Kaymakamı Caner Yıldız, pandemi denetimleri sırasında, kentin bilinen siması Serpil Dağdelen'in heykeline maske taktı. Yıldız'ın paylaşımı kıza sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi, paylaşıldı.

VATANDAŞLARI UYARDI

Sokağa çıkma kısıtlamalarını sıkı şekilde kontrol eden ve vatandaşları sık sık uyaran Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, ilçede herkesin kurallara uyduğunu belirtti. Yıldız, önceki yıl hayatını kaybeden ve Serpil Dağdelen adına yapılan parkın önündeki heykele maske taktı ve "Menteşe'de maskesiz tek kişi olan Serpil Abla'ya da maskesini taktık" notuyla fotoğrafı paylaştı. Yıldız'ın paylaşımı kısa sürede yüzlerce kişi tarafından beğenildi, yorumlandı ve paylaşıldı. Yıldız, Menteşe'de insanların büyük ölçüde kurallara uyduğunu belirtti.

ADEM ÜLKER