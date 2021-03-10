‘Sorumlular cezalarını bulsun’

KARDEŞLERE OTOPSİ YAPILACAK

ÇEKMEKÖY'DE önceki gün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler 13.30 sıralarında kayboldu. Polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin arkasındaki inşaatın asansör çukurunda bulundu. Küçük çocukların cansız bedenleri otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu Mesut Büyür morguna kaldırıldı.

İstanbul Çekmeköy'de kaybolan ve evlerinin arkasında bulunan inşaatın asansör boşluğu için kazılan çukurda ölü olarak bulunan biri 4 diğeri 8 yaşındaki iki kardeşin dedeleri Mesut Büyür, "İki torunumu, iki gözümün kökünü kaybettim. Burayı böyle yapan sorumlular cezasını bulsun" dedi.