‘Avrupa pazarında ciddi bir üretim üssü olabiliriz’

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Başkanı Başarı Erbaş, ülkemizde motosiklet pazarının büyüdüğünü ve Avrupa'nın dördüncü büyük pazarı haline geldiğini dile getirdi. 2020 yılında Avrupa'da yüzde 1.1 büyüyen motosiklet pazarının ülkemizde yüzde 35 oranında büyüdüğünü söyleyen Erbaş, "2021 yılında ise ülkemizde motosiklet pazarının yüzde 20 büyümesini tahmin etmekteyiz" dedi. Avrupa pazarı için Türkiye'nin üretimde ciddi bir alternatif üretim üstü olabileceğini vurgulayan Erbaş, şunları söyledi:

AVRUPA'DA DÖRDÜNCÜYÜZ

"2020 yılında Avrupa da yaklaşık 1 milyon 500 bin motosiklet satıldı. Fransa'da 304 bin, İtalya'da 250 bin Almanya'da 247 bin motosiklet satıldı. Türkiye ise 209 bin motosiklet satışıyla Avrupa'nın dördüncü büyük pazarı oldu. AB ülkelerinde 2021 yılında büyüme beklentisi yüzde 1-2 civarında. Sektörün gelişimindeki bu yeni yapıda devletimizin vergi konusundaki yapacağı indirimlerle 2006 yılı rekoru olan 350 bin adet motosiklet satışını bile geçerek yeni bir rekor beklentisi çok yüksek bir ihtimaldir. Pazardaki bu artış, yeni bir yetkili servis, yeni bir dükkan, yeni bir yetkili satıcı, yeni bir yedek parça imalatçısı, yeni yeni daha birçok iş gücü demektir."

2021 İÇİN OLUMLU GELİŞME

"Pazardaki büyümeyle yakalanan fırsatın daha kalıcı olması ve sektörün güvenle geleceğini planlaması için motosiklet sektörünün önemli bir işgücü olduğu gerçeğinin bilinmesi, yabancı yatırımlarını da olumlu yönde etkileyecektir. Motosiklet üretimi için en başta güçlü bir yan sanayi olması gerekmektedir. Yüzde yüz ithal girdiyle yapılan üretim yan sanayinin gelişmesini de engelliyor. 2021'de beklediğimiz pazardaki büyüme ile yan sanayinin gelişimi daha şimdiden kendini göstermeye başladı. Yan sanayi denince akla sadece yedek parça üretimi gelmemelidir. Lastik, aksesuar, güvenlik donanımları ve daha birçok yan iş kollarının oluşması anlamını taşımaktadır.

'OTOMOTİVDEN SONRA İKİNCİ İS GÜCÜ OLABİLİR'

"ARAŞTIRMALAR 2050 yılına kadar dünya nüfusunun yüzde 66'sının kentlerde yaşayacağını gösteriyor. 2005'te dünya genelinde şehirlerde her gün 7.5 milyar yolculuk yapılıyorken, 2050'de bunun 4 katı km. yolculuk yapılması bekleniyor. Dünyada motosiklet üretimi 2018'de 100 milyon iken 150 milyona doğru büyüyor. Ülkemizin avantajlarını da göz önüne alarak, dünyada önemli bir iş kolu olan motosiklet sektörünün, otomobilden sonra ülkemizde ikinci bir iş gücü olması için Ticaret Bakanlığı'na görüşlerimizi aktarmayı düşünüyoruz."