İki doz aşıdan sonra 3 ay karantina yok

SAĞLIK Bakanlığı tarafından, "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi" güncellenerek yeni bilgiler eklendi.

REHBERDE şu bilgilere yer verildi: "Daha önce laboratuvarda doğrulanmış SARS-CoV 2 enfeksiyonu geçiren veya iki doz aşı yaptırıp son dozdan sonra 14 gün süre geçmiş olan kişilerde, hastalık başlangıcı veya aşılama sonrası üç ay içindeki riskli temaslarında (Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar hariç) karantina gerekmez. Ancak, bakım evinde çalışmak veya yaşlı aile üyelerine bakmak gibi mesleki faaliyetleri riskli gruplarla yakın ilişki gerektirenler ile Güney Afrika veya Brezilya varyantı tespit edilen vakalar ile temaslı olanlara Sağlık Bakanlığı kurallarına göre karantina uygulanır."

REHBERDE, varyantlı virüs temaslıların karantina sürelerinin en az 10 gün olduğu belirtilerek bu süre sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.