Ukraynalı manken olayında yeni detay: Sevgilisi bakın kim çıktı?

Geçtiğimiz yaz Çeşme'deki ünlü bir beach'te yaşanan dayak olayı gündem olmuştu. Ukraynalı model Daria Kyryliuk, mekanın güvenliği tarafından saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Olayın ardından gündeme gelen isim sevgili Baran Güneş ile ilgili ortaya çıkan son dakika detayları konuyu farklı bir noktaya taşıdı. İşte Ukraynalı mankenin sevgilisine dair çarpıcı gelişme:



Daria'nın darbedildiği olay sonrası yapılan soruşturmada Ukraynalı güzelin, aynı gün yanında bulunan sevgilisi Baran Güneş tarafından darp edildiği iddiaları da gündeme geldi.

ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ!

Daria'nın ülkesine dönüp şikayetini geri çekmesiyle dava kapanırken; ABD'nin en yüksek tirajlı gazetelerinden New York Post'ta yer alan haber olaya bambaşka bir boyut kazandırdı.



Baran Güneş, bundan üç yıl önce Manhattan'daki bir barda tanıştığı kadına cinsel taciz ve saldırı suçuyla hapse mahkum edildi.

BARAN GÜNEŞ'İN CEZASI ONANDI

New York Post, 2019 Mart'ta ceza alıp Mayıs'ta hakkında yakalama kararı çıkan Türk gencin, ABD'den Türkiye'ye kaçtığını yazdı. Norveçli mimar Amanda Kajarvik, kabusun yaşandığı Manhattan Yüksek Mahkemesi'nde Baran Güneş hakkında geçtiğimiz Cumartesi günü yeniden dava açtı.

Amanda, Mart 2018'de bir gece kulübünde tanıştığı aynı zamanda ABD vatandaşı olan Güneş'in Greenwich Caddesi'ndeki SoHo apartmanındaki dairesine gitti.

"SÜPER MODELLERLE BİRLİKTE OLUYORUM"

Genç kadının iddiasına göre Güneş, kendisini redddeden Amanda'yı itip bağırmaya başladı. Genç kadına "Ben süper modellerle birlikte oluyorum, ailemin New York'ta pek çok mülkü var" gibi sözler sarf eden Baran Güneş, Amanda'yla itişmeye başladı.

YERDE YUMRUKLADI

İddiaya göre "Kendine bak ne kadar çirkinsin" diyerek genç kadına öfke saçan Baran Güneş, evden kaçmaya çalışan Norveçli mimarı itti ve bu sırada genç kadın yere düştü.



Güneş, iddiaya göre yerde de Amanda'yı yumruklayınca genç kadının yüzü kanlar içerisinde kaldı. Can havliyle kaçıp hastaneye giden Amanda Kajarvik'in yüzüne dikişler atıldı.



Mahkemeye sunulan belgeler sonucunda da Baran Güneş, üçüncü derece saldırı ve ikinci derece cinsel taciz de dahil olmak üzere tüm suçlamalardan mahkum edildi. Mayıs'a kadar aranan ve hakkında yakalama kararı çıkan Güneş, iddiaya göre de bu nedenle Türkiye'ye kaçtı.

KABUS GECE BURADA BAŞLADI

O zamanlar 24 yaşında olan Amanda, 24 Mart 2018'de Manhattan'daki "Paul's Casablanca' isimli gece kulübünde aynı zamanda ABD vatandaşı olan Güneş ile tanıştı. Amanda Kjarvik, arkadaşlarıyla Baran Güneş'in Greenwich Caddesi'ndeki SoHo apartmanındaki dairesine gitti.