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Haberler Yaşam Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

ne zaman, hangi gün?

2021 yılında ne zaman, hangi güne denk geliyor? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. ayına kısa bir süre kala Berat Kandili tarihi de Müslümanlar tarafından merak ediliyor. Peki Berat Kandili hangi gün, ne zaman? İşte 2021 Berat Kandili tarihi...

Berat Kandili ne zaman, hangi gün?

25.03.2021, 16:13

İslam alemi için büyük önem arz eden, en kutsal günlerden biri kabul edilen Berat Kandili tarihi araştırılıyor. Bu sene Berat Kandili Mart ayı içerisinde idrak edilecek. Peki 2021 Berat Kandili hangi güne denk geliyor? İşte Berat Kandili tarihi...

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Berat Kandili 27 Mart 2021 tarihinde idrak edilecek. Yılın üçüncü kandili cumartesi gününe denk geliyor.

27 Mart: Berat Kandili

17 Ekim: Mevlid Kandili

Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:

"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur."

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