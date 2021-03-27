Survivor sunucusu Murat Ceylan'ın yeni aşkı ortaya çıktı! Fotoğraf olay oldu

Giyim tarzı ve lüks otomobiliyle magazin gündemine gelen Murat Ceylan, bu kez özel hayatıyla magazin gündeminde yer aldı. Ceylan yeni aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

Geçtiğimiz yıl Lera Marchuk'dan ayrılan Survivor sunucusu Murat Ceylan, gönlünü Miss Turkey 2017 ikincisi Pınar Tartan'a (24) kaptırdı. Şimdilerde Dominik'te olan 31 yaşındaki Murat Ceylan, sevgilisiyle çekilmiş aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaşarak aşkını ilan etti.



Sevgilisinin doğum gününü kutlayan Murat Ceylan, birlikte verdikleri pozu da siyah beyaz olarak takipçilerinin beğenisine sundu.

Murat Ceylan'ın sosyal medya hesabından "İyi ki doğdun iyi ki sen" notunu düşerek yaptığı romantik paylaşımına sevgilisi Pınar Tartan'da kayıtsız kalamadı. 24 yaşındaki Tartan da Ceylan'ın paylaşımını alıntıladı ve kalp emojisiyle takipçilerinin beğenisine sundu. Herkese aşklarını duyuran ünlü çiftin paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.