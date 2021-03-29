Survivor birleşme partisinde müzik yarışmasını kim kazandı?

Survivor birleşme partisinde neler yaşandı? Şarkı yarışmasını kim kazandı? soruları yarışmanın takipçileri tarafından araştırılıyor. Heyecanlı yarışmaların yaşandığı adada dün akşam eğlenceli anlar yaşandı. İşte 2021 Survivor birleşme partisinden detaylar...

SURVİVOR 2021 MÜZİK YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllüler 2021 sezonunun birleşme partisinde bir araya geldi. Muntazam yemeğin akabinde yarışmacılar şarkılarını seslendirdi ve karşı takım yarışmacılarından puanlarını aldı.

Birbirinden güzel şarkılarla yarışan isimler, diğer takım tarafından değerlendirildi. İlk etapta Aleyna 90 puan ile zirveye yerleşti. Ardından İlayda 89 puanla geldi. yüksek puana sahip İlayda ve Aleyna ikinci kez performans sergiledi. Yarışmanın kazananı Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASI ÖDÜLÜ

Acun Ilıcalı, 2021 sezonu birleşme partisi şarkı yarışmasında ödülü açıkladı. Önceki sezonlara kıyasla büyük değişikliklerin olduğunu belirtti. Buna göre, şarkı yarışmasını kazanan kişi yanında 3 yakını ile seneye Dominik'e gelebilecek.