Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi

Türkiye'de illere göre 100 binde haftalık vaka sayısı haritası güncellendi. İstanbul 100 binde 401.62, Ankara 184.29, İzmir 156.48 olarak kayıtlara geçti.Vaka sayısının en yüksek olduğu yer 586.84 ile Samsun olurken 'mavi' kategoride yer alan Şırnak, 13.57 ile vaka sayısının en az olduğu il olarak belirlendi.

Başkan Erdoğan dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası Türkiye'nin corona virüsü (koronavirüs) risk haritasını yayınlamıştı. Buna göre; 58 şehir çok yüksek riskli 'kırmızı' kategoride yer almıştı.



Bugün Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 100 bin üzerinden 20-26 Mart arasındaki vakaların aktarıldığı harita, durumun vahametini gözler önüne serdi.



ZİRVE SAMSUN'UN



İstanbul 100 binde 401.62, Ankara 184,29, İzmir 156.48 olarak tespit edildi. Türkiye'de vaka sayısının oransal olarak en yüksek olduğu il 586.84 ile Samsun oldu.



Türkiye'de düşük riskli 'mavi' kategoride yer alan tek kent olan Şırnak'ta ise 100 binde vaka sayısı 13.57 oldu. Marmara Bölgesi'nde İstanbul'u 100 binde 400.65 vaka ile Yalova izledi. Çanakkale 348.81, Balıkesir 344.84 olarak tespit edildi.



EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Samsun, İstanbul, Yalova, Giresun ve Sinop 100 bin kişide en çok Kovid-19 vakası görülen iller oldu.



EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER

Haftalık verilere göre Şırnak, Siirt, Şanlıurfa, Mardin ve Van 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası görülen iller oldu.