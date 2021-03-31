Ceyda Ateş: Hep 'baba' diyorlar!

Buğra Toplusoy ile Miami'de evlenen oyuncu Ceyda Ateş'in kızı Talya, dört aylık oldu. İlk kez annelik duygusunu tadan ve pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı olan Ateş, sık sık hayatından kesitler yayınlamaya devam ediyor.

"SAĞLIK OLSUN"

32 yaşındaki ünlü oyuncu, bu kez Talya'nın yeni fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Kızının Buğra Toplusoy'a benzetildiğini ifade eden Ceyda Ateş, esprili gönderisine, "Hep 'Baba' diyorlar! Şaka şaka kızmadım! Sağlığımız yerinde olsun yeter." notunu düştü.

"CANIM KIZIM"

Toplusoy ise Talya'nın bu karesini duygusal bir not ile yayınladı. Buğra Toplusoy, gönderisine, "Gün gelir devran döner. Bu hayatta birçok şeyin eksikliğini hissedebilirsin ama ben hayatta olduğum sürece benim sevgimin eksikliğini asla hissetmeyeceksin canım kızım." notunu düştü. Çiftin paylaşımları takipçilerinden kısa çok sayıda beğeni ve yorum aldı.