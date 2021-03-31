Haberler Yaşam Usta oyuncu Nazan Kesal yeni yaşını sette kutladı!

Usta oyuncu Nazan Kesal yeni yaşını sette kutladı!

Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan,Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Nazan Kesal için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi

31.03.2021, 14:47