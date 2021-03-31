Oyuncu arkadaşları ve dizi ekibi tarafından hazırlanan sürprizle çok duygulanan Kesal, mumları üflerken dilek dilemeyi ihmal etmedi.
Çekimleri uzaktan izleyen dizinin Adanalı hayranlarını kırmayan başarılı oyuncu, onlarla da pasta keserek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de ATV'de!
Usta oyuncu Nazan Kesal yeni yaşını sette kutladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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