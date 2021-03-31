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Haberler Yaşam Usta oyuncu Nazan Kesal yeni yaşını sette kutladı!

Usta oyuncu yeni yaşını sette kutladı!

Perşembe akşamları ekranlarında yayınlanan, dizisinin başrol oyuncularından için sette sürpriz bir doğum günü kutlaması düzenlendi

Usta oyuncu Nazan Kesal yeni yaşını sette kutladı!

31.03.2021, 14:47

Oyuncu arkadaşları ve dizi ekibi tarafından hazırlanan sürprizle çok duygulanan Kesal, mumları üflerken dilek dilemeyi ihmal etmedi.

Çekimleri uzaktan izleyen dizinin Adanalı hayranlarını kırmayan başarılı oyuncu, onlarla da pasta keserek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümüyle perşembe 20.00'de ATV'de!

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