Dalyan’daki antik kaya mezarları eriyor

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti'ndeki kaya mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle yapısal bütünlüğünü kaybederek yok olma tehlikesi yaşıyor. Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otel ve Turizm İşletmecileri Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur, 2010 yılında hazırlanarak TUBİTAK'a sunulan restorasyon projesinin hayata geçirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek beklediklerini söyledi.



ÜÇ BİN YILLIK MEDENİYET

Ortaca'nın Dalyan mahallesinde etrafı kaya mezarları ile çevrili 3 bin yıllık tarihe sahip antik kent, yerli ve yabancı ziyaretçilerden her yıl yoğun ilgi görüyor. Dalyan'dan hareket eden tur tekneleri ile yaklaşık 10 dakika süren yolculuktan sonra antik kente giden yola ulaşan ziyaretçiler, ağaçlarla kaplı yolda 15 dakika yürüdükten sonra ulaştıkları antik kentte 3 bin yıl öncesine yolculuğa çıkıyor. Ziyaretçiler, antik kentte kaya mezarları, 5 bin kişilik tiyatro, bazilika, hamam, agora ve Demeter Kutsal Tapınağı ile bin 300 yıllık mozaiklerin bulunduğu alanları geziyor. Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kaunos Antik Kenti'ndeki kaya mezarları her geçen yok oluyor. Güneş, yağmur ve diğer doğa olaylarının verdiği tahribatla yıpranmaya başlayan kaya mezarların 'nano teknoloji' kullanılarak korunma projesi TÜBİTAK tarafından 2010'da kabul edildi. TÜBİTAK başkanının değişmesiyle askıya alınan projenin hayata geçirilmemesi durumunda kaya mezarlarının kayaçlarındaki bozulma nedeniyle yok olma tehlikesi ortaya çıktı.



RAPOR HAZIRLANMIŞTI

O dönemde TUBİTAK'a sunulan raporda, "Kaunos Kaya Mezarları, kayaçlarındaki bozulma nedeniyle yapısal bütünlüğünü kaybetmekte ve yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Kayaçların jeolojik yapısına bağlı olarak gelişen bozulmanın yanı sıra dış etkenler ve onlara zarar veren insanların da kayaçların bozulmasında etkileri var" ifadelerine yer verilmişti. DOKTOB Başkanı Yücel Okutur, Dalyan'ın tarihi değerler ve Kaunos medeniyeti açısından benzeri bulunmayan mükemmel bir yer olduğunu belirterek, "Şu anki Kazı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ufuk Çörtük hocamız konuyu yeniden gündeme getirdi. Kaunos medeniyetinin birbirinden eşiz ören yerlerindeki tarihi varlıklarımızın yeniden bir restorasyona alınması için gerekli müracaatları yaptık. Kültür ve Turizm Bakanımızın bu konuda desteğini esirgemeyeceğinden memnunuz" diye konuştu.

Ferdi YAVUZ