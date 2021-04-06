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Haberler Yaşam Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle! EDHO yeni bölüm izle

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm canlı izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 189. yeni bölüm canlı izleme linki! yeni bölümde neler olacak? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Hızır, Ceylan'ın ayak izlerini takip ediyor. İşte EDHO yeni bölüm canlı izleme ekranı...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm izle! EDHO yeni bölüm izle

06.04.2021, 20:04

EDHO YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Seni Doğan'ın elinden ben bile kurtaramam!"

Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin sonunu hazırlayan Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşine yapılanı ödetmek gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu kararda en çok ailesine ve dostlarına güvenir. Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.

EDHO YENİ BÖLÜM İZLE

Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar. Tuncay, Korkmazlarla yeşermeye başlayan dostluk filizini kesmek için Yaman Korkmaz ve Avukat Ebru'nun gizli aşk yaşadığını Behzat'a söyler.

Tuncay'ın yakalanmasıyla panik yaşayan istihbarat İlhan'ın yaptığı hamle ise ortalığı daha da karıştır. İlhan yüzünden Tuncay'ı elinden kaçıracağını anlayan Hızır Çakırbeyli, başka bir hamle yapar.

Çakırbeyli ailesinde sular durulmaz. Üst üste yaşadıkları kayıplarla birbirlerine daha da kenetlenen ailenin içine bu kez giren kara kedi ise Alpaslan'ı ayağa kaldırmak için canla başla çalışan Pınar olur. Ömür ise Pınar'ın eşi İlyas'a karşı olan ilgisini hisseder.

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