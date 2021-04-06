  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Korona aşısı orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama

orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama

Korona ile mücadelede aşılama devam ederken Ramazan ayına da kısa bir süre kaldı. 11 ayın sultanı bu ayda oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar aşının orucu bozup bozmayacağını merak ediyor. 'ndan merak edilen soruya dair açıklama geldi. Peki orucu bozar mı? İşte cevabı...

Korona aşısı orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama

06.04.2021, 11:56

Ülkemizde Kovid 19 ile mücadelede aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Mübarek Ramazan ayı da yaklaşırken vatandaşların aklında oruç ve aşı sorusu oluşmaya başladı. 'Korona aşısı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu?' soruları yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen soruyu yanıtladı.

KORONA AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı yaklaşırken niyetli iken aşı olmanın orucu bozup bozmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili olarak Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, 'Oruçlu iken aşı olmakta sakınca yoktur. Bu durum orucu bozmaz.' açıklamasında bulundu.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Korona aşısı orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.