Korona aşısı orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama

Ülkemizde Kovid 19 ile mücadelede aşılama süreci tüm hızıyla devam ediyor. Mübarek Ramazan ayı da yaklaşırken vatandaşların aklında oruç ve aşı sorusu oluşmaya başladı. 'Korona aşısı orucu bozar mı? Oruçluyken aşı olunur mu?' soruları yoğun olarak araştırılıyor. Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, merak edilen soruyu yanıtladı.

KORONA AŞISI ORUCU BOZAR MI?

Ramazan ayı yaklaşırken niyetli iken aşı olmanın orucu bozup bozmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili olarak Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş, 'Oruçlu iken aşı olmakta sakınca yoktur. Bu durum orucu bozmaz.' açıklamasında bulundu.

ORUCU BOZAN ŞEYLER NELERDİR?

Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.