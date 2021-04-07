İşte Çin ve Vedik Astroloji hakkında bilmek istediğiniz her şey! 2 yeni dergi geliyor!

Turkuvaz Yayın Grubuna ait 2 yeni astroloji dergisi daha çıktı. Çin Astrolojisi ve Vedik Astrolojisine dair uzman astrologların yazıları ve burç yorumları her ay sizlerle olacak.

ÇİN ASTROLOJİSİ

Astrolog ve Feng Shui uzmanlarının destekleriyle hazırlanan Çin Astrolojisi dergisi, 2021 Metal Öküz Yılı boyunca yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz dolu dolu içeriğiyle tam bir rehber! Çin burcunuzu ve bu yıl sizi nelerin beklediğini öğrenebilir; "aşk, sağlık, kariyer, finans ve dekorasyon" gibi hayatın önemli alanlarında Çin Astrolojisi yorumlarını okuyarak doğru adımlar atabilir; Türkiye ve dünya ekonomisine dair ipuçlarını alabilirsiniz.

Üstelik şekersiz, glutensiz ve vegan tarifler kitapçığı da hediye!

VEDİK ASTROLOJİSİ

Hindistan'ın binlerce yıllık bilgeliğiyle şekillenen Vedik Astroloji'ye dair uzman astrologlardan yazılar, burç yorumları, Türkiye ve dünya gündemine dair analizlerin yer aldığı dergimiz yıl sonuna kadar size ışık tutacak. Vedik Astrolojisi'ne göre burç analizinizi ve 2021'de sizi nelerin beklediğini öğreneceksiniz.

Daha sağlıklı, daha mutlu ve dengeli bir yaşam için Ayurvedik felsefesiyle tanışacağınız derginin, "Ayurvedik Lezzetler" adlı hediye kitapçığındaki tarifleri de deneyebilirsiniz.