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Haberler Yaşam Kuruluş Osman yeni bölüm izle! Kuruluş Osman 53. bölüm canlı izle!

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Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle! ’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Kuruluş Osman’da bu hafta; , Hazal Hatun'u öldürecek mi? İşte Kuruluş Osman yeni bölüm izleme ekranı...

Kuruluş Osman yeni bölüm izle! Kuruluş Osman 53. bölüm canlı izle!

07.04.2021, 20:09

OSMAN BEY'İN TEK HEDEFİ AMCASI DÜNDAR

Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmada obadaki hainle ilgili kanıta ulaşan Osman Bey, derhal amcası Dündar Bey'in peşine düşer. Umur Bey'e kanıtı kendisinden sakladığı için tepki gösteren Osman Bey, Dündar Bey'in ne pahasına olursa olsun bulunması için Alplerine talimat verir.

KURULUŞ OSMAN 53. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Umur Bey ve Osman Bey arasındaki konuşmasını öğrenen ve deşifre olduğunu anlayan Dündar Bey, çareyi İnegöl Kalesi'ne giderek Nikola'ya sığınmakta bulur. Dündar Bey'in deşifre olması Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'i de telaşlandırır. Dündar Bey'in ihanetinin ortaya çıktığını anlayan Hazal Hatun, yardım istediği Süleyman ve Melik'le birlikte yakalanıp obaya getirilir. Savcı Bey ise Bayhoca'nın ölümünden sorumlu tuttuğu Dündar Bey'in cezasını bizzat kesmek istemektedir..

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