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Haberler Yaşam Enes Batur’un doğum günü partisine baskın

’un doğum günü partisine baskın

Enes Batur’un doğum günü partisine baskın

12.4.2021

23'ÜNCÜ yaşını kutlayan ünlü youtuber Enes Batur'un evine baskın yapıldığı öne sürüldü. Birçok ismin arka kapıdan kaçtığı, yakalananlara ise polisin 3 bin 500'er lira ceza yazdığı konuşuluyor. Geçen yıl da karantina kurallarını ihlal ettiği için yurda yerleştirilen Batur, Beykoz'daki evinde önceki gece parti verdi. Pandemi kurallarının hiçe sayıldığı yaş gününe yaklaşık 100 kişi katıldı. Saat 02.00 sıralarında polis eve baskın düzenleyerek yakaladığı kişilere ceza yazdı.

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