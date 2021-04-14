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Haberler Yaşam ‘Evden çalışmaya geçmek zorundayız’

‘Evden çalışmaya geçmek zorundayız’

‘Evden çalışmaya geçmek zorundayız’

14.4.2021

BILIM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, toplu ulaşımdaki yoğunluğa dikkat çekti. Kendisinin de toplu taşıma kullandığını belirten Yavuz, "İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapıyor. Evden çalışma imkanı olan tüm sektörlerde, bu uygulamaya geçilmesi gerekiyor" dedi.
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