Kul hakkını ödemeyen cennete giremeyecek

Kul hakkı, sürekli Müslüman toplumlarda gündemde olan bir konudur. Üzerinde titizlikle durulan kul hakkı konusunda hatta cenaze namazları bile kılındıktan sonra "mevtaya hakkınızı helal ettiniz mi?" diye son kez sorulur. Bu derece önemli olan kul hakkı konusuna yer verdik. Ramazan sohbetlerimize Çiğli Müftüsü Fethullah Uydaş ile devam ediyoruz. Kul hakkı konusundaki dini kuralları anlatan Çiğli Müftüsü Fethullah Uydaş, Müslüman olan kişinin kul hakkını ödemedikçe cennete gidemeyeceğini anlattı.

AHİRETTE PİŞMAN OLACAKLAR

Cemiyet halinde yaşamanın karşılıklı hak ve sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirten Fethullah Uydaş, "Allah her insana hak ve sorumluluk yüklemiştir. Kul hakkı da bunlardan biridir. Ana-baba hakkı, evlat, eş hakkı, komşu, akraba, arkadaş hakkı, işçi-işveren hakları vb. bu tür kul haklarındandır. Ayrıca kamu hakları denilen haklar da vardır ki; hem Hukukullah (Allah hakkı) hem de kul hakları kapsamında değerlendirilmektedir. Allah'a ve ahirete inanmış olan her müslümanın, herkesin ve hatta her canlının hakkına saygılı olması gerekir. Müslüman kul hakkıyla Allah'ın huzuruna çıkmaktan sakınır. Kul ve kamu hakkını hak sahibleri bağışlamadıkça, yüce yaratıcının da bağışlamayacağını bilir. Dünyadaki bir çok kötülük, kavga ve cinayetlerin, insanlar arasındaki huzursuzlukların, kul haklarına saygı göstermemekten meydana geldiğini asla unutmaz. O halde; Müslüman kul ve kamu hakları konusunda son derece titizlik göstermelidir. Bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkına giren kimse, o hakkı ödemek ve helalleşmek suretiyle kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Haksızlık edip de sahibine hakkını vermeyenler; ahirette pişmanlık duyacaklar ve çetin bir azaba uğrayacaklardır. Nitekim Cenâbı Hak, Kur'an-ı Kerim'inde: "Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür. Kim de zerre miktarı kötülük işlerse, onu görür" buyurmaktadır.(Zilzal suresi.7-8)" diye konuştu.

KUL HAKKI HEMEN ÖDENMELİ

Kul hakkı konusunda yapacağımız her hareketin bir karşılığı olduğunu akıldan çıkarmamak gerektiğini belirten Uydaş, "Eğer bu gözardı edilirse, ahiret hayatımız için hazırlamış olduğumuz azıklarımız olan salih amellerimizi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliriz. Sevgili Peygamberimiz bu hususta bizleri çarpıcı bir şekilde uyarıyor ve bir hadisinde Allah'ın huzuruna kul hakkı ile gelen kimseyi müflis olarak tanımlayarak şöyle buyuruyor; "Ebû Hüreyre (r.a. ) den rivayet edildiğine göre, Rasûlullah (s.a.v.); ---"Müflis kimdir, biliyor musunuz?" diye sordu. ---Ashâb: 'Bizim aramızda müflis, parası va malı olmayan kimsedir' dediler. ---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Şüphesiz ki ümmetimin müflisi, kıyamet günü namaz, oruç ve zekât sevabıyla gelip, fakat şuna sövüp, buna zina isnâd ve iftirası yapıp, şunun malını yiyip, bunun kanını döküp, şunu dövüp, bu sebeple iyiliklerinin sevabı şuna buna verilen ve üzerindeki kul hakları bitmeden sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları kendisine yükletilip sonra da cehenneme atılan kimsedir" buyurdu.

SEVAPLARI ELDEN GİDİYOR

Peygamberimizin (sav) bir başka hadisinde de bu konuya şöyle dikkat çekiliyor."Ebû Hüreyre (r.a) den rivayet edildiğine göre, Nebî sallallahu (s.a.v.) şöyle buyurdu: "Kimin üzerinde din kardeşinin ırzı, namusu veya malıyla ilgili bir zulüm varsa altın ve gümüşün bulunmayacağı kıyamet günü gelmeden önce o kimseyle helalleşsin. Yoksa kendisinin sâlih amelleri varsa, yaptığı zulüm miktarınca sevaplarından alınır, (hak sahibine verilir. ) Şâyet iyilikleri yoksa, kendisine zulüm yaptığı kardeşinin günahlarından alınarak onun üzerine yükletilir. " Üzerinde kul hakkı bulunan bir insan, muhatabını bulup helâllık dilemek mecburiyetindedir. Bu hâk gıybet, iftira, yalan isnadı... vs. gibi manevî boyutlu haklar ise, ancak hak sahibiyle konuşularak helâl ettirilebilir. Eğer hakkın borç-alacak gibi maddî boyutu varsa, bunları hemen ödeme cihetine gidilmelidir" dedi.



VİRÜS BULAŞTIRMAK KUL HAKKIDIR

KUL hakkı; insanın can, mal ve namus gibi dokunulmazlıklarına yönelik tecavüz ve haksızlıkların ortaya çıkardığı haktır. İnsana yönelik tecavüz ve haksızlıklar haram ya da mekruh eylemler içinde yer alır. Bu nedenle günah, dolayısıyla ceza konusudur. Kul hakkından doğan günahlar ve cezalar Allah tarafından bağışlanmaz. Kul hakkı, ancak hak sahibi kulun bağışlaması ile ortadan kalkabilir. Bir kimseden haksız olarak alınan bir kuruşu sahibine geri vermek, yüzlerce lira sadakadan kat kat daha sevaptır. Bir kimse bütün peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa fakat, üzerinde başkasının bir kuruş hakkı bulunsa, bu bir kuruşu ödemedikçe cennete giremez. Bütün bu ayet ve hadisler ışığında değerlendirildiğinde; Kur'an ayı olan Ramazan ayında elde edeceğimiz manevi kazançlarımızı kaybetmemek için, her hakkı sahibine teslim edelim.



MUTLAKA HELALLEŞELİM

ARKASINDAN konuştuğumuz dedikodusunu yaptığımız insanlar varsa, onlarla mutlaka helalleşelim. Ödeyemediğimiz borçlarımız varsa, mutlaka ödeme cihetine gidelim. Özellikle pandemi belasıyla boğuştuğumuz şu sıkıntılı günlerde hastalığın başkalarına bulaşmasına sebebiyet verecek davranışlardan uzak durmak zorundayız. Eğer dikkatsizliğimiz ve umursamazlığımız sonucunda virüsü bir başkasına bulaştırırsak, o hasta olan kişinin hakkını aldığımızı unutmayalım. Bu hususta önemli bir kul hakkıdır. Belki de hiç bir zaman karşılaşmayacağımız bir insana bu virüsü herhangi bir ortamda bulaştırdığımız da , o kişiyle helalleşme imkanı bulamayız ve Allahın huzuruna kul hakkıyla gitmek zorunda kalabiliriz. Bu sebeple; devletimizin ilgili mercilerinin belirlediği kurallara harfiyyen uymanın da Müslüman olarak görevlerimizden olduğunu hatırımızdan çıkarmamız gerekiyor.