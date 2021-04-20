23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Milyonlarca kişi cuma günü sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? sorusunun yanıtını merak ediyor. Geçtiğimiz sene koronavirüs tedbirleri kapsamında 23 Nisan'da 4 günlük yasak uygulanmıştı. Peki bu yıl 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacak mı? İşte detaylar...

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olacağına dair henüz resmi bir gelişme veya açıklama gelmedi. Geçen yıl kısıtlama 4 gün uygulanmıştı. Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'nın tavsiye kararlarına göre nihai kararın ilerleyen günlerde verilmesi bekleniyor.

Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2 haftalık kısmi kapanmanın ardından vaka sayılarında iyileşme olmazsa çok daha sert uygulamaların geleceğini duyurmuştu.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil olacak. 23 Nisan tarihinde mesai yapan kişiler ek mesai ücreti alabilecek.