Kuruluş Osman 55. bölüm canlı izle! | Kuruluş Osman yeni bölüm canlı izle

OSMAN BEY'İN HAMLESİ DENGELERİ BOZDUYOR

Nikola'nın Söğüt'e yapmayı planladığı baskını boşa çıkaran ve savaş meydanında Bizans ordusunun karşısına dikilen Osman Bey'in bu hamlesi, uç bölgesinde dengeleri bir kez daha değiştirir.

KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

YARHİSAR HALKI OSMAN BEY'E SIĞINIYOR

Moğolların baskısı nedeniyle ağır vergiler koyan Yarhisar, Tekfuru'nun gaddarlığı, Yarhisar halkının Osman Bey'e sığınmasına neden olur. Togay'ın sığınmacıların geri gönderilmesini talebini reddeden Osman Bey, Bizans-Moğol ittifakının yeniden kurulmasına neden olur.