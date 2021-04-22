Şehrin kıyısında saklı cennetler

BİRKAÇ günlüğüne de olsa şehrin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler İstanbul'a yakın yerleri gitmeyi tercih ediyor. Bu tatil yerlerinde insanlar, gezip dinlenirken büyüleyici fotoğraflar çekip sevdiklerine hediyeler alabilir. İstanbul'dan biraz da olsa uzaklaşmak isteyenler için günübirlik ya da birkaç günlüğüne güzel vakit geçirebileceğiniz yakın yerleri sizin için derledik.

KİLYOS

İSTANBUL'UN Karadeniz kıyısında yer alan Kilyos, hem şehir merkezine çok yakın hem de hafta sonu ya da kısa tatillerde kaçılabilecek en güzel yerlerden birisi. Son zamanlarda, yazları birçok popüler beach'e de ev sahipliği yapsa da, hala bakir ve tatil yapılabilecek yerleri mevcut. Kilyos'ta denize girmek dışında yapabileceğiniz şeylerden bazıları ise; eski evlerden tepelere ulaşıp eşsiz manzarayı seyretmek, Kilyos Kalesi'ni ziyaret etmek, İstanbul'un Fethi anısına 1453'te dikilen çınar ağacını görmek ve bol bol dinlenmek.

YALIKÖY

ESKİ bir Rum balıkçı köyü olan Yalıköy ise İstanbul Çatalca'ya bağlı. Bu köy, 100 metre genişliğinde ve 12 kilometre uzunluğundaki bir kumsala ev sahipliği yapıyor ve gür ormanlarıyla doğa tutkunlarının da uğrak noktası oluyor. Ayrıca köydeki suların klor seviyesi sıfır; dolayısıyla gittiğinizde mutlaka siz de oradan su almalısınız. Turizm açısından fazla gelişmemiş bir yer olduğu için sahilde bulunan birkaç lokanta ve otel dışında turistik bir yer olmasa da mutlaka görülmesi gereken doğal güzelliklerden.





İĞNEADA

TRAKYA'NIN incisi İğneada, harika denizi, gölleri, ormanları ve dereleriyle mutlaka görülmesi gereken yerlerden. İstanbul'a çok yakın konumdaki İğneada'ya giderseniz bir haftasonunuzu Longoz Ormanları için ayırmalısınız. Çünkü orada daha önce hiç görmediğiniz ağaçlar ve benzersiz güzellikte kuşlar bulunuyor. Ayrıca, Limanköy'de bulunan 150 yıllık deniz feneri de mutlaka görmeniz gereken güzelliklerden.

KIYIKÖY

KIRKLARELİ'NİN

Vize ilçesine bağlı doğal güzellikleriyle öne çıkan Kıyıköy, Pabuç ve Kazan ırmakları arasında bulunan şirin bir tatil kasabası. İstanbul'a sadece 165 kilometre uzaklıktaki Kıyıköy'de dünyanın en eski oyma manastırlarından olan Aya Nikola Manastırı da bulunuyor. Trakya'nın yegane karaçam ormanları da köyün doğal güzelliklerinden. Doğası ve deniziyle herkesi şaşırtan bu güzel yer, kamp yapmak, temiz hava almak ve denize girmek için oldukça ideal. Ayrıca yöresel yemeklerden hoşlananlar için de biçilmiş bir kaftan.

KUMBAĞ

TEKİRDAĞ merkeze bağlı olan Kumbağ, İstanbul'a yakın olan tatil yerleri arasında en çok tercih edilenlerin başında geliyor. Denizin ve güneşin tadını çıkarabileceğiniz bu doğa harikasında, konaklamanız için de birçok otel ve pansiyon bulunuyor. Kumbağ'a gittiğinizde Rumlardan kalan eski şarap evini de mutlaka görmelisiniz.



AVŞA ADASI

Marmara Denizi'nin ortasında bulunan Kapıdağ Yarımadası uzantısındaki adalardan biri olan Avşa Adası'na, İstanbul'dan deniz otobüsüyle yaklaşık 3 saatte ulaşılabiliyor. Bu tatlı ada, uzun yıllardır İstanbul çevresindeki en çok tercih edilen tatil yerlerinden. Birbirinden güzel ve temiz koyları, altın renginde kumsalları, bu adayı mutlaka ziyaret etmeniz için bilmeniz gereken nedenlerden sadece birkaçı. Adada, ayrıca görebileceğiniz pek çok tarihi yer de mevcut.