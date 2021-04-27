ALES ertelendi mi? ÖSYM ALES sınavı yapılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle tam kapanmaya geçildi. Bu kapsamda ÖSYM tarafından düzenlenecek olan sınavlarda merak konusu oldu. 2 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan ALES sınavı için araştırmalar sürüyor. Peki ALES ertelendi mi? ALES yapılacak mı? İşte detaylar...

ALES YAPILACAK MI?

ALES sınavıyla ilgili sorulara yanıt İçişleri Bakanlığının 81 ile gönderdiği tam kapanma genelgesiyle geldi. Yayınlanan genelgeye göre, ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan ve ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri kısıtlamadan muaf olacak.

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ALES SAAT KAÇTA?

ALES/1 2021 2 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak. Sınav saat 10.15'te başlayacak. Adayların saat 10.00'da sınav binalarında olmaları gerekiyor.

Tam kapanmada bankalar açık olacak mı?

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