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Tam kapanmada market saatleri değişti! hangi saatlerde açık olacak?

saat kaça kadar açık? Market saatleri değişti mi? soruları merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre tam kapanmaya gidiliyor. Bu süreçte marketlerin durumu da merak ediliyor. Peki döneminde marketler saat kaça kadar açık olacak? Hafta sonu marketler açık olacak mı? İşte detaylar...

Tam kapanmada market saatleri değişti! Marketler hangi saatlerde açık olacak?

27.04.2021, 12:35

29 Nisan'da başlayacak olan tam kapanma ile birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatleri de değişti. İçişleri Bakanlığı yayınladığı genelge ile marketlerin açılış kapanış saatlerini de duyurdu. Peki marketler saat kaçta açılıp kapanacak? İşte tam kapanma döneminde marketlerin çalışma saatleri...

MARKETLER KAÇTA AÇILIP KAPANACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günler belirlenen saatlerde faaliyet gösterecek.

İhtiyaçlarını karşılamak için sokağa çıkamayan yaşlılarımız VEFA ekiplerinden destek isteyebileceklerdir.

Uçak ve otobüs yolculuğu yasak mı? Uçak bileti olana seyahat yasağı var mı? Tam kapanmada bankalar açık olacak mı?

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