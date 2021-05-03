Bayhan'dan yıllar sonra gelen 'Popstar' itirafı!

Bayhan Gürhan, Bi' Başka'da, Popstar'da tabuların ve kutuplaşmaların olduğunu anlattı. Şarkıcı "Aslında yarışmada benim hiç dostum olmadı. Kutuplaşmalar vardı, tabular vardı. Ara ara görüştüğümüz, yılda 1-2 defa telefonlaştığımız arkadaşlarımız var. Fakat herkes kendi dünyasında, kendi yolunda ilerledi" dedi.

Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz?

Çok iyiyim. Bu süreçte yaşadık, nefes aldık, hayatta kaldık.

Son olarak 'İstanbul' adlı parçayla YouTube'da Trendlere girdiniz Zen-G ile. Yeni çalışmalar var mı? Yeni şarkılar gelecek mi?

Tabii. 7 şarkılık bir albüm hazırladım. Fakat bu albümü video single şeklinde tane tane paylaşmayı düşünüyorum. Sonra hepsi bitince bir albümde toplamayı planlıyorum. Nisanda ilk şarkım yayınlanacak.

YouTube kanalınıza her hafta akustik performanslarınızı yüklüyorsunuz. Onların devamı gelecek mi?

Kısa da olsa bir ara vermek istiyorum. Keyif almakla birlikte beni baya meşgul ediyor. Video singlelarıma zaman ayırmak istiyorum. Ayda bir ya da 45 günde bir olmak üzere yeni şarkılarımı paylaşacağım.

Pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlerden biri müzik sektörü. Siz madden ve manen nasıl ayakta kalabildiniz? Sıkıntı yaşadınız mı?

Benim kendime göre birikimlerim vardı. Bu ve buna benzer durumlara hazırlıklıydım ben. Çok zorluk yaşamadım. Ama tabii zorluk çeken müzisyen arkadaşlarıma üzülüyorum. Konserler, projeler iptal oldu. Çok zorluklar yaşandığını biliyorum.

"HİSSETMEDİĞİM HİÇBİR ŞARKIYI SESLENDİRMİYORUM"

Ağır parçalar seslendiriyorsunuz. Kült şarkıları coverlıyorsunuz. Kendinizce yorumunuzu katıyorsunuz şarkıya ve çoğu insana ulaşıyorsunuz. Zor şarkıları seslendirmeden önce çekinceleriniz oluyor mu? Sesime yakışır mı, seyirci ne tepki verir gibi çekinceleriniz oluyor mu?

Hissetmediğim hiçbir şarkıyı coverlamıyorum, seslendirmiyorum. Dolayısıyla bu konuda çok sıkıntı yaşamıyorum. Ama tabii ekip çalışması olduğu için farklı fikirlere açığım. Mümkün mertebe doğru olan şarkılara karar vermeye çalışıyorum.

"TÜRKÇE MÜZİK DİNLEMİYORUM"

Severek dinlediğiniz sanatçıları sorsam?

Kendimi bildim bileli Müslümcüyüm. Fakat arabada giderken Türkçe müzik dinlemem. Ne dediğini anlamadığım sadece müzikal anlamda kulağıma hoş gelen şarkılar dinlemeyi tercih ediyorum. Çünkü hayallerimi kısıtlamıyor. Anladığım sözleri dinlediğimde ister istemez söylenene takılıyorum ve bu düşüncelerimi yönlendiriyor. Çoğunlukla Türkçe müzik dinlemiyorum ama gündemi de takip ediyorum. Kim ne yapmış, ne çıkarmış, neden çıkarmış bakıyorum.

Yeni nesilden kimleri dinlersiniz?

Zen-G ile bir düetimiz oldu yakın zamanda. Çok yetenekli bir kardeşimiz. Onun yaptığı projelere bakıyorum. Gazap çok iyi. Her gün yeni gençler çıkıyor. Bu umut verici. Öyle veya böyle herkes kendi ürettiği işin patronu oldu. Yeni nesil hayallerini gerçekleştiriyor. Eskiden her şey çok farklıydı. Bazı şeyler belirli kişilerin tekelinde ve iki dudağı arasındaydı. Adil bir duygu paylaşımı oluşmuyordu. Hiçbir şey eskisi gibi değil ve bundan sonra da hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak.

Siz bahsettiğiniz o dönemde çok sıkıntı yaşadınız mı?

Benim çocukluğuma denk gelen, 15-20 yaşlarıma denk gelen bir dönem o dönem. Sonra yavaş yavaş değişmeye başladı. Tabii Popstar'dan sonra da yaşadığım baya zorluklar oldu.

Rap furyası hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kişi kendisine ve yaptığı işe inanıyorsa bu kayda değer bir şeydir. Hangi türde söylerse söylesin. Yeter ki samimiyet olsun. Ama yapmak için yapıldığında yapay oluyor. Bir yere varmıyor. Verimsiz ve anlamsız oluyor. Ama böyle bir furya varmış biz de bir şeyler yapalım denilirse o iş tıkanır. Samimi olan her şeyi desteklerim ben.

"SEZEN AKSU İLE DÜET YAPMAK İSTERİM"

İmkânınız olsa kiminle düet yapmak istersiniz?

Müslümcüyüm. Tanışma fırsatım bile olmadı. Üstadların hayattayken değeri bilinmeli. İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurtoğlu, Hakkı Bulut, Ferdi Tayfur, Oran Gencebay, Sezen Aksu… Bu isimlerle herhangi bir projede yer almak çok kayda değer bir şey. Sezen Aksu ile düet yapmak isterim.

Sizin için her şeyin değiştiği nokta Popstar mıydı?

Ben kendimi bildim bileli müzisyenim zaten. İlk şarkılarımı 15 yaşımdayken Unkapanı Plakçılar Çarşısındaki noterde onaylattım. Yıl 95. Ben de Unkapanı'ndan geçtim. O dönem internet yoktu. Gazete ilanlarında envai çeşit ses yarışması ilanı vardı. Bunların sahte olabileceği ihtimaline rağmen değerlendirmeye çalışıyordu insanlar. Çünkü umut dünyası. Yol bilmiyorsunuz, heyecanlısınız. Her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordum ben de. Popstar olmasaydı başka bir yarışmada olacaktım. Ama katıldığım yarışma benim şansım oldu. İyi ki bunu değerlendirmişim. Dolayısıyla tabii ki Popstar benim dönüm noktam oldu.

"POPSTAR'DA HİÇ DOSTUM OLMADI!"

Popstar'ın hayatınıza kazandırdığı birileri var mı? Görüşür müsünüz o ekipten birileriyle?

Aslında yarışmada benim hiç dostum olmadı. Kutuplaşmalar vardı, tabular vardı. Ara ara görüştüğümüz, yılda 1-2 defa telefonlaştığımız arkadaşlarımız var. Fakat herkes kendi dünyasında, kendi yolunda ilerledi.

O dönemdeki çoğu yarışmacı silindi gitti. Bayhan hep vardı. Bunu neye bağlıyorsunuz?

Aslında hiçbir şey silinmez, kimse silinmez. Herkes ve her şey vardır. Fakat kayıptır. Kendim dışındaki herkesi tenzih ederek söylüyorum ki ben kararlıyım. Ben de uzun bir zaman ara verdim. An gelir insanın ruhu kendisine isyan eder. "Neredesin sen?" der. Aynaya baktığınızda kendinizi göremezsiniz. Ve birden yeniden var olma hissiyatı ortaya çıkar. Bir daha kaybolmaksızın müzik dünyasına güçlü bir şekilde geri dönmeye karar verdim.

Neden vazgeçtiniz peki o süreçte?

Aslında vazgeçmedim. Kendime göre hikâyelerim var ama şimdi bunları konuşmayacağım. Önemli olan şu zaman. Artık buradayım ve çok karşılaşacağız. Ürettiğim yüzlerce eser var. Bunları zaman zaman paylaşacağım. Kendime göre projelerim var. Sürpriz şeyler de olacak.

"MÜZİK BENİM KURTULUŞUM OLDU"

Katıldığınız Katarsis programında yaptığınız açıklamalar büyük ses uyandırdı. Küçüklükten bu yana çok zorluk çekmişsiniz. Anneniz intihar ettikten sonra siz nasıl bir hayatın içine düştünüz? Almanya'da babanızın yanında nasıl bir hayat yaşadınız? Müziğe nasıl tutundunuz? Müzik sizin için bir kaçış noktası mıydı?

Hayatımda ilk defa kendi çocukluğumu farklı bir insana emanet edip teslim oldum. İlk ve son oldu. Kendi hayat hikâyemle ya da geçmişte yaşadığım acılarla ilgili artık konuşmak istemiyorum. Müziğe gelirsek, müzik benim tam teşekküllü insan olmamla alakalı en doğru yoldu. Kendimi ifade edebildiğim, ruhsal olarak kendimi bulduğum bir yoldu. Müzik benim kurtuluşum oldu. Müzik olmasaydı kayıptım. Hep vardım ama yoktum. Hayatımın her alanını kaplıyor. Bazen gece uykumdan uyanır ses kaydederim.

Bayhan Gürhan'ın en büyük hedefini sorsam?

Hedeflerim var. Tek bir hedef gelişememenin adıdır. Bir tanesinden bahsedecek olursam, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Anadolu halkının dünyada yaşamış olduğu her yerde eksiksiz bir şekilde konser vermek istiyorum.

Sosyal medyadan aldığınız en kötü veya en saçma yorum neydi?

"Abi görüldü atmasaydın iyiydi" Mesaja bakıyor olmam cevap vereceğim anlamına gelmiyor. Bir de "Abi şu şarkının şu kuplesini söyleyip Ahmet Ayşe'yi seviyor der misin?" gibi istekler de saçma geliyor.

"ÜSTÜMDE ŞÖHRET GÖMLEĞİM YOKTUR"

Tanınmaya başladıktan sonra gelen ilgiden sıkıldığınız oldu mu?

Olmadı. Benim üstümde şöhret gömleğim yoktur. Sokağa çıktığımda ben sadece Bayhan'ım. Ben sahnede şarkıcı Bayhan'ım. Sokakta hiç kimseden üstünlüğüm yok. Aradaki tek fark benim daha fazla biliniyor, tanınıyor olmam. Beni sevenlerle kalben sohbet edip yolumuza devam ederiz. Şöhretin benim için bir önemi yok.

"HALDUN DORMEN MUHTEŞEM BİR ÖĞRETMENDİ"

Bugüne dek çalışmaktan en keyif aldığınız kişi kim?

Haldun Dormen. Popstar'dayken hepimize sahnede nasıl duracağımıza, karşı tarafa nasıl hitap edeceğimize dair 1-2 seans ders verdi. Bana verdiği tek seans sayesinde sahnedeki duruşumu kazandım. Askerden yeni gelmiştim. Asker gibi duruyordum. Şarkı söylerken kendimi kontrol edemiyordum. Kolum başım ayrı bir tarafa gidiyordu. "Evladım kolunu oynatma, söyle şarkını. Gözlerini kapatma, aç. Başını oynatma. Tamam, şimdi ne yaparsan yap" derdi. Harika bir dille ve doğru dokunuşlarla bize sahneyi öğretti. Muhteşem bir öğretmendi. O bir seans bile benim hayatıma çok önemli bir dokunuş kattı.

Sizi en çok sinirlendiren şey nedir?

Sahtekârlık, net olmamak.

"KENDİMİ PEK SEVMEM"

Hayatınızdaki en büyük hata nedir?

Hepimizin hataları var. Aklımdan çıkaramadığım hiçbir sorunum yok. Kendimle yüzleştim, kendi kendimi yargıladım. Yargılarım. Kabullenemediğim bir yönüm yoktur. Olduğum gibiyimdir. Kendimi pek sevmem. Severim ama hep eksiklerimi görürüm. Memnun olmam kendimden. Unutamadığım bir şey yok. Unutmak istersem unuturum.

En büyük çılgınlığınız?

Ben pek çılgın biri değilim. Her şey normal gelir bana. Abartmam. Acaba çılgın olsam nasıl olurdum? Paraşütle atlamak isterim.

"KORKTUĞUM BİR ŞEY YOK"

En büyük korkunuz?

Korktuğum bir şey yok. Hayatta her şey insanlar içindir. Sakin olup her şeyi olduğu gibi karşılamak gerekiyor. Hata sizi endişelendirir, hataya devam ettiğinizde yanlışa sürükler. Yanlışın içinden çıkamadığınızda baş edemeyeceğiniz engellerle karşılaşırsınız. Korkular o zaman başlar.

En çok ne için para harcarsınız?

İşime harcarım. Tüm birikimimi sevenlerime yeni projeler sunmak adına harcıyorum. YouTube'da ilk dönemlerimde kendi cebimden harcıyordum. Sonraları sponsorluklar buldum.

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur?

Ben çalışma ortamında çok disiplinliyimdir. Kendi ekibimde kimseye patronculuk oynamam. Arkadaş gibiyizdir. Sadece herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirir. Ama kimsenin kendi uzmanlık alanında hata yapma lüksü yoktur bence. Bir montajcının saçma bir hata yapma lüksü yoktur mesela. Ben Bayhan'ın çalışanıyım. Bende şöhret olgusu yok. Bir Bayhan var, sigara ve alkol kullanmaması gerekiyorsa kullanmıyorum. Çünkü sesi bozar. Bir iş yapılıyorsa layığıyla yapılmalı. Ciddiyetsizliği sevmiyorum. Eğleneceğimiz zaman eğlenelim, çalışacağımız zaman çalışalım.

Peki, Bayhan Gürhan nasıl eğlenir?

Snooker oynamayı severim, bilardonun daha büyük bir versiyonu. Spor faaliyetlerini severim. Bunlarla eğlenirim. Playstation'da kötüyüm, hep yeniliyorum :) Gezmeyi severim. Club'a gittiğimizde arkadaşlar oynarken ben dururum. Benim kafamda müzikal anlamda bir oyun olur. Anlamaya çalışırım "Bu insanlar nasıl bir duyguyla oynuyor" diye :) Başkalarının eğlenmesinden mutlu olmasından hoşlanırım. Tavla arkadaşlarım vardır. İddialıyım, kendime rakip bulamıyorum :) Türkiye'yi gezip ustaları bulup oynarım.