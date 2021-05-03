Çalışma izin belgesi nasıl alınır? E-devlet izin belgesi alma ekranı...

17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde kısıtlamadan muaf tutulan kişiler izin belgesi araştırmalarına başladı. 'Çalışma izin belgesi nereden, nasıl alınır?' sorusu son günlerde sıklıkla araştırılıyor. İşte izin belgesi ile ilgili merak edilenler...

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ NEREDEN, NASIL ALINIR?

Çalışma izin belgesi alabilmek için öncelikle E-Devlet giriş şifresine sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu şifreye sahip değilseniz, E-Devlet internet sitesi üzerinden internet bankacılığı ile giriş yap seçeneğini kullanarak da işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sokağa çıkma yasağı çalışma izin belgesi alabilmek için bu girişi tamamladıktan sonra "İçişleri Bakanlığı E-Başvuru" ekranına ulaşmanız gerekecektir. Bu ekrana, sonraki sayfada yer alan linke tıklayarak ya da arama bölümüne bu ifadeyi yazarak ulaşabilirsiniz.

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ

BAKANLIK 7 MAYIS'A KADAR UZATTI

Genelgeye göre; muafiyet kapsamında olmakla birlikte e-başvuru sistemi üzerinden belge alamayanlar için, 29 Nisan tarihli daha önceki Genelge ile yeni oluşturulan çalışma izni görev belgesi formunun işveren ve çalışan tarafından manuel düzenlenerek imza altına alınarak kullanılabilmesine ilişkin süre iki gün daha uzatılarak 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00'e kadar kullanılmasına imkan tanındı.