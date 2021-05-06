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Haberler Yaşam Aşılamaya bayram düzenlemesi! Bayramda aşılama devam edecek mi?

Aşılamaya bayram düzenlemesi! Bayramda aşılama devam edecek mi?

Son dakika haberi... tarafından açıklamaya göre, 10-11-12 Mayıs tarihlerinde 'nin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı. Vatandaşlar aşı randevularını hastanelere yönlendirebilecek ya da bayram sonrasına erteleyebilecek.

Aşılamaya bayram düzenlemesi! Bayramda aşılama devam edecek mi?

06.05.2021, 16:36

Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin talebi üzerine Ramazan bayramı dönemi için yeni bir karar aldı. 10-11-12 Mayıs tarihlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinin açık veya kapalı olması aile hekimliklerinin inisiyatifine bırakıldı.



Kapalı olacak noktalar için aile hekimleri kendi planlamalarını yapacak. Aile Sağlığı Merkezlerinden aşı randevusu alanlar randevularını bayram sonrası erteleyebilecek. İsteyenler için de randevular hastanelere yönlendirilecek.

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "hizmetlerin yürütülmesi için asgari personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs Pazartesi ve 11 Mayıs Salı günleri tam gün, 12 Mayıs Çarşamba günü yarım gün idari izinli" sayıldıkları hatırlatıldı.



İZİN YAPABİLECEKLER
Aile hekimleri ve aile sağlığı merkezlerinin talepleri doğrultusunda yeni karar alındı. Buna göre ilgili tarihlerde hizmet ihtiyacına göre TSM/İSM'lerde ilçe yöneticileri, Aile Sağlığı Merkezleri'nde ise aile hekimleri birimlerine kayıtlı nüfustaki kişilerin koruyucu sağlık hizmetlerini önceleyerek kendi planlamalarını yapacak.

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