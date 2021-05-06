Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

FİKRET VE ÜMİT'IN OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI!
Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.
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