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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

95. bölüm izle! |

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 95. yeni bölümüne "Nasıl bitirecektiniz beni söyle!" sözü damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm canlı izle

06.05.2021, 21:05

FİKRET VE ÜMİT'IN OYUNLARI ORTAYA ÇIKTI!

Ümit'in, Sevda'ya çektiği rest, Fikret'le kurdukları tuzağı tehlikeye atacaktır. Yıllar sonra bulduğu annesine, Züleyha mı ben mi? diyen Ümit, karşısında önce Fekeli'yi, sonra Demir'i bulur. Ümit, Demir'den vazgeçmez ama bunu pahalıya ödemek zorunda kalır; üstelik tüm bu olan biten Fikret'in de Demir'in de öfkesini daha da büyütür.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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