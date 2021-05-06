Ramazan Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Ramazan Bayramı ne zaman? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Ramazan ayının son günlerini yaşarken bir taraftan da bayram heyecanı başladı. Peki bu sene Ramzan Bayramı ne zaman? Bayram hangi güne denk geliyor? İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı'nın arefesi 12 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 13 Mayıs Perşembe günü başlayacak. Üç gün sürecek bayram 15 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu. Kamu kurum ve kuruluşlarındaki tüm çalışanların 10 Mayıs 2021 Pazartesi ve 11 Mayıs 2021 Salı günleri tam gün, 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü yarım gün idari izinli sayılmalarına karar verildi.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?



Diyanet 2021 dini günler takvimine göre, "Bin aydan daha hayırlı" olarak tasvir edilen mübarek Kadir Gecesi 8 Mayıs'ta idrak edilecek.

Kadir Gecesi oruç, dua, namaz ve çeşitli ibadetler ile İslam aleminde ifa edilecek.