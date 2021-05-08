Pazar yerleri kaça kadar açık? Pazar yerleri kapanış saati...

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre semt pazarları bugün ve 15 Mayıs Cumartesi tarihlerinde kurulacak. Meyve ve sebze alışverişinde bulunmak isteyen vatandaşlar semt pazarların kapanış saatini araştırıyor. Peki pazar yerleri saat kaçta kapanacak? İşte 8 Mayıs Cumartesi pazar yeri kapanış saati...

PAZAR YERLERİ KAPANIŞ SAATİ

Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak. Vatandaşların yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Pazar yerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak valilik/kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirler alınacak. Bu amaçla mevcut pazar yerleri genişletilecek veya ilave pazar alanları oluşturulacak.

Pazar yerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanlar demir bariyer ve benzeri araç-gereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışlar engellenecek. Bu alanlarda Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere, sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılacak.