Sabah Gazetesi'nden 'Anneler Günü' Webinarı

Sabah Gazetesi tarafından Anneler Günü dolayısı ile 9 Mayıs Pazar günü saat 13:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek Anneler Günü Webinarı'nda iş, sanat ve spor dünyasının önde gelen isimleri ağırlanacak. Konuklar kariyerleri ve annelik deneyimlerine yönelik yaşamlarından kesitler paylaşırken, aynı zamanda bu konular özelinde paylaşımlarını gerçekleştirecekler.



Sabah Gazetesi Köşe Yazarı Sonat Bahar'ın sunacağı webinar, Sabah&Daily Sabah Yazılı Medya, İcra Kurulu Üyesi Reklam Genel Müdürü Ceyda Uzman'ın açılış konuşması işe başlayacak.



Ardından Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör tarafından moderatörlüğü gerçekleşecek "İş Dünyasında Anne Olmak" konulu panelde, her yönüyle iş dünyasında anne olmak ve iş hayatındaki etkileri konu alınacak. İş dünyasının önemli isimlerini ağırlayacak panelde Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut ve Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli panelistler olarak bulunacaklar.





Ardından, Sabah Gazetesi Yazarı ve TV Programcısı Funda Karayel tarafından moderatörlüğü gerçekleşecek ve sanatçı anneleri konuk edecek panele Merve Özbey Koçak, Tülin Şahin ve Wilma Elles konuk olacaklar. Bu panelin konusu ise "Sanatçı annelerin iş ve özel hayat arasında kurdukları denge" olacak.



"Spor dünyasında anne" başlıklı panel ise Sabah Gazetesi Editörü Yasemin Yıldırım'ın moderatörlüğünde gerçekleşecek. Milli Jimnastikçi Göksu Üçtaş Şanlı, BJK Kadın Futbolcu Jessica Çarmıklı ve Vakıfbank Spor Kulübü Genel Menajeri ve Eski Milli Voleybolcu Neslihan Demir'in birlikte katılacağı panelde anne olduktan sonra antrenmanlar ve spor hayatındaki değişiklikler başlığı konuşulacak.



Webinar www.sabahannelergunu.com web sitesi üzerinden, Sabah Gazetesi YouTube ve Instagram hesabından ve aynı zamanda Sabah TV'den izlenebilecek.