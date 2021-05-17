Köpeklerin saldırdığı küçük ruken öldü

Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Beyüzümü Mahallesi'nde köpeklerin saldırısına uğrayan 6 yaşındaki Ruken Kolcu, hayatını kaybetti. Kolcu ailesinin 4 çocuğundan biri olan Ruken Kolcu, sabah saatlerinde evlerinin yakınlarındayken bir anda kayboldu. Kızlarını bulamayan aile, polise haber verdi. Öğle saatlerinde evlerinin 500 metre ilerisinde kız çocuğunun köpeklerin saldırısı sonucu öldüğü haberi geldi. Yapılan inceleme sonrası ölenin Ruken Kolcu olduğu belirlendi.



'BU ACILAR YAŞANMASIN'

Mahallede çok fazla köpek yaşadığını ve bu olayın ilk olmadığını belirten Beyüzümü Mahallesi Muhtarı Ramazan Eralmaç, "Geçen günlerde de bir kadın köpeklerin saldırısına uğradı. Bu soruna bir çözüm bulunsun. Başka acılar yaşanmasın" diye konuştu. Mahalle sakinleri de köpeklerden çok rahatsız olduklarını söyledi.

