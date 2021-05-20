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Haberler Yaşam Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

97. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi 'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 97. yeni bölümüne "Böyle bir adamı nasıl sevmeye devam edebilirim!" sözü damga vurdu.

Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

20.05.2021, 21:16

MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!

Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 97. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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