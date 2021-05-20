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Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

ATV ekranlarında perşembe akşamlarına damga vuran dönem dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da heyecan devam ediyor. Bir Zamanlar Çukurova 97. yeni bölümüne "Böyle bir adamı nasıl sevmeye devam edebilirim!" sözü damga vurdu.

20.05.2021, 21:16