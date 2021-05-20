Bir Zamanlar Çukurova 97. bölüm canlı izle! | Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izle

MÜJGAN VE ZÜLEYHA ÇUKUROVA'YI TERKEDİYOR!
Müjgan, Demir ve Ümit'in fotoğraflarını gösterince Züleyha şok geçirse de kendisini defalarca yok etmeye çalışmış Müjgan'a renk vermemeyi başarır ve durumu idare eder. Ancak fotoğrafları görmesinin ardından başladığı sorgulama ve sonrasında yaşananlar Züleyha'yı Adana'dan uzaklaşmaya kadar götürecektir.
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