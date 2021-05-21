  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam DGS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM DGS başvuru ekranı...

başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ekranı...

ücreti ne kadar? DGS başvurusu nasıl yapılır? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Önlisans mezunu adayların eğitimlerini 4 yıllık lisans seviyesine tamamlamak için katıldıkları için geri sayım da başladı. Peki başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

DGS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM DGS başvuru ekranı...

21.05.2021, 11:03

DGS sınavına katılacak olanlar başvuru için araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM başvuruların 21 Mayıs tarihi itibari ile başlayacağını duyurmuştu. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.

Eğer bu ekrana sahip değilseniz, ÖSYM sınav başvuru merkezlerine giderek işlem yapmanız gerekecektir.

DGS AİS ekranından yapılan başvuru işlemlerinin akabinde para yatırma işleminin online ya da bankamatikler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvuru tamamlanmış olacaktır. Para yatırma işleminin gerçekleşmesinin ardından mutlaka dekont saklanmalıdır.

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET İLE DGS BAŞVURUSU EKRANI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.

e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.

DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

DGS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM DGS başvuru ekranı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.