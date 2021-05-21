DGS başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM DGS başvuru ekranı...

DGS sınavına katılacak olanlar başvuru için araştırmalarını sürdürüyor. ÖSYM başvuruların 21 Mayıs tarihi itibari ile başlayacağını duyurmuştu. Peki DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvurusu nereden ve nasıl yapılır? İşte detaylar...

DGS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

DGS başvurusu için öncelikle ÖSYM AİS ekranına sahip olmanız gerekmektedir. Eğer bu ekrana sahipseniz başvurunuzu online olarak osym.gov.tr aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu ekrana E-Devlet şifresi ile de erişebilirsiniz.



Eğer bu ekrana sahip değilseniz, ÖSYM sınav başvuru merkezlerine giderek işlem yapmanız gerekecektir.



DGS AİS ekranından yapılan başvuru işlemlerinin akabinde para yatırma işleminin online ya da bankamatikler aracılığıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemin ardından başvuru tamamlanmış olacaktır. Para yatırma işleminin gerçekleşmesinin ardından mutlaka dekont saklanmalıdır.

DGS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-DEVLET İLE DGS BAŞVURUSU EKRANI

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir.



ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan e-Devlet İle Kayıt Ol butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır.



e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

DGS SINAVI NE ZAMAN?

Takvime göre DGS başvuruları bu yıl; 21-31 Mayıs tarihleri arasında tamamlanacak. Geç başvuru günü ise 8 Haziran olarak belirlendi.



DGS sınavı ise 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.



Sınavın sonuçlarının ise 12 Ağustos'ta adayların erişimine açılması bekleniyor.