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Haberler Yaşam Zorlu Ailesi’nin acı günü

Zorlu Ailesi’nin acı günü

Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun annesi Saide Zorlu, 'nin Babadağ ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Zorlu Ailesi’nin acı günü

24.5.2021

Tedavi gördüğü hastanede 101 yaşında yaşamını yitiren Saide Zorlu'nun cenazesi, hastaneden alınarak Babadağ ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evine getirildi.

'BABAMA UĞURLADIM'
Helallik alınmasından sonra Babadağ Mezarlığı'na götürülen cenaze, kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Törene Zorlu ailesinin yanı sıra Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Babadağ Kaymakam Vekili Adem Karataş, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği Başkanı Şeref Arpacı ile vatandaşlar katıldı.
Burada konuşan Ahmet Nazif Zorlu, "Hem annem hem bebeğimdi hem çocuğumdu.
Haftada iki gün onu ziyaret ediyordum.
Çok duyguluyum.
Yanımda öldü. Mekanı cennet olsun. Babama uğurladım onu" dedi.

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