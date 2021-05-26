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Haberler Yaşam Bakan Selçuk'tan eğitimde telafi açıklaması

Bakan Selçuk'tan eğitimde telafi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı , yaptığı açıklamada, "Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız" dedi.

Bakan Selçuk'tan eğitimde telafi açıklaması

26.05.2021, 16:58

Bakan Selçuk, Twitter hesabından telafi eğitimi uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Selçuk, "Eğitimde telafi uygulamasına hazırız. Büyük ve kapsamlı bir telafi süreciyle; akademik, sosyal duygusal ve fiziksel alanda olumsuz etkileri ortadan kaldıracağız. Haziran ayı itibarıyla başlayacağımız çalışmalar 2021-2022 eğitim yılını da kapsayacak" ifadelerini kullandı.

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