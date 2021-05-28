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Haberler Yaşam Savaşın bedeli

Savaşın bedeli

Savaşın bedeli

28.5.2021

İSRAİL'DE İbranice yayın yapan Haaretz gazetesi, İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların isimlerini ve fotoğraflarını manşete taşıdı. İsrail, Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'ta başlattığı hava saldırılarını 11 gün sürdürmüş ve saldırılarda 254 Filistinli hayatını kaybetmişti.
İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, ilk sayfasına taşıdığı haberle dikkat çekti. İbranice yayın yapan Haaretz, ilk sayfasına İsrail saldırılarında öldürülen Filistinli çocukların fotoğrafını taşıdı. Haberde "Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli bu" manşeti kullanıldı.

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