Diyanet'ten Kovid aşısı açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada "salgın hastalıklara karşı aşı yaptırmamak kul ve kamu hakkı olarak" değerlendirildiğini ifade etti.



"KUL HAKKIDIR"

"Haksız yere bir cana kıymak yasaklandığı gibi bir insana hayat vermek bütün insanlara hayat vermek gibi değerlendirilmiştir. İnsanların kendilerini kendi elleriyle tehlikeye atmaması emredilmiştir. Her hastalığın mutlaka şifasının yaratıldığını bildiren Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca "Tedavi olun ey Allah'ın kulları!" buyurarak tedavinin önemine de dikkat çekmiştir.





Sağlık otoritelerince "salgın" olarak ilan edilen bir hastalığa karşı gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli tedavilerin uygulanması noktasında Müslümanlar üzerlerine düşen görevi yapmakla dinen mesuldürler. Bilimsel usullere uygun olarak üretilen, alanında uzman hekimlerce salgın hastalıklara karşı koruyucu olduğu belirtilen aşıların kullanımı dinen de uygundur. Buna göre toplum sağlığını tehlikeye atacağı konusunda galip zan bulunan durumlarda gerekli tedbirlere uymamak, kul ve kamu hakkı ihlali olur."



ÖNLEYİCİ TEDBİRE BAŞVURMALIYIZ

İslam'a göre canın, insana bahşedilen ve korunup kollanması gereken bir emanet olduğunu ifade eden Diyanet, " Şu halde bir Müslüman, öncelikle ruh ve beden sağlığını birtakım hastalık ve rahatsızlıklara karşı korumalı ve bunun için elinden gelen her türlü önleyici tedbire başvurmalıdır.

Gerek kendisinin gerekse diğer insanların sağlığını tehlikeye atacak tutum ve davranışlardan sakınması Müslüman bireyin önemli görevlerinden biridir" değerlendirmesinde bulundu.





İHMALKAR DAVRANMAK HAK İHLALİDİR

Diyanet ayrıca, Müslüman bireye düşen en önemli vazifelerden birinin kendisi ve çevresindekiler hakkında sorumluluk bilinciyle hareket etmek olduğunu vurgulayarak, "Özellikle hastalığı bulaşıcı ise yayılmasının ve başka insanlara bulaşmasının önüne geçilmeli. Bu konuda ihmalkâr davranıp kendimize ve başkalarına zarar vermek, kul ve kamu hakkının ihlal edilmesi olup büyük bir vebaldir. Zira dinimizde kişinin kendisine de başkalarına da zarar vermesi yasaklanmıştır" denildi.