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Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Sinovac mı BioNTech mi?

Koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Bu süreçte aşı ile ilgili soru işaretleri de bulunuyor. Bunlardan biri de koronavirüs geçirenlerin hangi aşıyı olmaları gerektiği. Prof. Dr. Zafer Kurugöl merak edilen soru ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı olmalı? Sinovac mı BioNTech mi?

30.05.2021, 12:24

Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, koronavirüs geçirenlere dikkat çeken aşı uyarısında bulundu.



Kurugöl, koronavirüs geçirenlerin BioNTech aşısı yerine Sinovac aşısı olması gerektiğini söyledi. Kurugöl "COVID-19'u ister hafif, ister ağır geçirmiş olsun aşı sırası gelip BioNTech'i tercih eden çok kişide ağır yan etki oluştuğunu tespit ettik" dedi.

Kurugöl sözlerine şöyle devam etti:
Bu kişilerde aşırı halsizlik, yorgunluk, ateş, lenf bezlerinde büyüme, kolda aşırı ağrı, güçsüzlük yani COVID-19 benzeri bulgular ortaya çıktı.
Bu nedenle hastalığı atlatan kişilerin BioNTech yerine Sinovac ile aşılanmalarını tavsiye ediyorum.



Sanırım yetkili makamlar da bu konuda bir araştırma yapıp gerekli uyarıyı yapacaktır. Sonuçta Türkiye'ye 270 milyon doz aşı geleceği söyleniyor. Bunların yaklaşık 70 milyonu Sinovac olacak. Bu nedenle kişilerin seçme hakkı var. Buna göre hareket edilirse daha uygun olacaktır."

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