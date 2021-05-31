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Haberler Yaşam Yakalanmamak için kendilerini kilitlediler

Yakalanmamak için kendilerini kilitlediler

Yakalanmamak için kendilerini kilitlediler

31.5.2021

SAKARYA'NIN Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye yapılan baskında polisi görenler kendilerini iş yerine kilitledi. Polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine kapının açılması için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polisin arama kararı almasının ardından kapıyı açtı. Büfe sahipleri ile alkol almak için gelen 1'i kadın 8 kişi polis merkezine götürüldü. 8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle ceza yazıldı.

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