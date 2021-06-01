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Düğünler serbest mi? Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?

Düğün salonları açıldı mı? Düğünler serbest mi? soruları Kabine toplantısı sonrası en çok merak edilenlerden biri. Başkan Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası düğün ve nikahlarla ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Evlenecek olan çiftler düğün yasağının kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Peki, nikahlar ve düğünler serbest mi? Düğün salonları ne zaman ve nasıl açılacak? İşte tüm merak edilenler...

Düğünler serbest mi? Nikah ve düğünler nasıl yapılacak?

01.06.2021, 09:12

Haziran ayında evlenecek olan çiftler düğün ve nikahlarla ilgili olan kısıtlamaların kalkıp kalkmadığını araştırıyor. Başkan Erdoğan, kabine toplantısı sonrası düğün ve nikahlarla ilgili de açıklamalarda bulundu. Peki düğünler serbeste mi? Nikahlar ve düğünler nasıl olacak? Düğün salonları açılacak mı? İşte detaylar...

DÜĞÜN VE NİKAHLAR NASIL OLACAK?

Nikah törenleri ile nikah merasimi şeklindeki düğünler;

- Açık alanlarda;

Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde nikah törenleri ve düğünlerle ilgili belirlenen tüm kurallara eksiksiz riayet edilmesi,

Masa ve sandalyeler arasında gerekli mesafenin bırakılması ile temizlik, maske, mesafe kurallarına uyulması,

Yiyecek-içecek ikramının yapılmaması,

Kapalı alanlarda ise yukarıdaki kurallara ilave olarak;

Kişi başı asgari 6 m2 alan bırakılması, - Azami 100 davetli ile sınırlandırılması, kaydıyla 01 Haziran 2021 Salı gününden itibaren yapılabilecektir.

Yiyecek-içecek ikramına ve kapalı alanlarda azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalara 15 Haziran 2021 Salı günü son verilecektir. Bu tarihten sonraki nikah törenleri ve düğünlerde yiyecekiçecek ikramı yapılabilecek olup kapalı alanlarda kişi başına en az 6 m2 alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacaktır.

Nişan ve kına gibi etkinliklere 01 Temmuz 2021 tarihinden sonra izin verilecektir.

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