Pazar günü kırtasiyeler açık mı? 6 Haziran'da kırtasiyeler açık olacak mı?

LGS sınavında kalem ve silgi verilecek mi? LGS günü (6 Haziran Pazar) kırtasiyeler açık olacak mı? soruları merak araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle Pazar günü uygulanan kısıtlamadan kırtasiyeler muaf olup olmadığı da merak edilen bir diğer konu oldu. İşte LGS sınavı ile ilgili merak edilen detaylar...

CUMARTESİ PAZAR KIRTASİYELER AÇIK MI?

6 Haziran 2021 Pazar günü kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.

LGS sınavının 1. ve 2. oturumlarının yapılacağı saat diliminde kırtasiyeler açık olacak. Kırtasiye esnafı da sokağa çıkma yasağından muaf olacak.

Sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 5 Haziran 2021 Cumartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında; 6 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan 6 Haziran 2021 Pazar günü; sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Sınava girecek öğrenciler ile yakınları/refakatçileri ve sınav görevlilerinin sınav yerlerine ulaşımlarında herhangi bir aksama yaşanmaması için şehir içi toplu taşıma sefer sayılarının artırılması dahil her türlü tedbir belediyelerce alınacak.

LGS sınav giriş belgesi alınacak mı? LGS saat kaçta?