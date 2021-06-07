Aşılamada 3. doz kararı! Kimlere uygulanacak?

2019 yılının sonuna doğru Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını milyonlarca insanı öldürdü. Salgınla mücadelede en etkili yöntem ise aşı. Türkiye'de de ilk aşıyı 13 Ocak 2021'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca oldu. Ardından da sağlık çalışanlarına aşı süreci başladı. 2 . doz Sinovac aşısı olan sağlık çalışanları için yeni bir karar alındı.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA 3. DOZ AŞI

Buna göre; koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alan ve canları pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarına 3. doz koronavirüs aşısı yapılması kararı alındı.

3. DOZ AŞININ NEDENİ ANTİKORUN AZALMASI

Bu kararın alınmasında etkili olan neden ise 2 doz aşı sonrası vücuttaki antikor oranının 6 ay sonra azalmaya başlaması ve vücudun koronavirüse karşı direncinin düşmesi. İlk aşılanan grubun sağlık çalışanları olması nedeniyle de sağlık çalışanlarına 3. doz aşı kararı alındı.

3. DOZ AŞI SINOVAC MI? BIONTECH Mİ?

Bu gelişme sonrası en çok merak edilen konulardan bir tanesi de 3. doz aşının hangisi olacağı. Sağlık çalışanlarına ilk 2 doz Sinovac aşısı uygulanırken 3. dozda ise hangi aşının uygulanacağı henüz belli olmadı.

FARKLI TÜRDEN AŞI YAPILMASININ SAKINCASI VAR MI?

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamasında, üçüncü doz aşıların farklı türden aşılardan seçilmesinde hiçbir sakınca olmadığını belirterek "Birinci dozu mRNA yaptırdıysanız ikinci dozu da mRNA veya ilk dozu inaktif yaptırdıysanız ikinci dozu da inaktif aşı olmak gerekiyor. Yükleyici doz yaptırmak isteyenler ise aşı uygulamasının üzerinden altı ay geçtikten sonra farklı bir türden aşı yaptırabilir." dedi.