Hastalık korkusu ve stres beslenme düzenini bozar

Yeditepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Binnur Okan Bakır, salgın sürecinde hastalık korkusuyla birlikte yaşanan stres ile günlük yaşamın etkilenmesi nedeniyle beslenme düzeninin de değiştiğini söyledi. Bu süreçte herkesin fiziksel aktivitesinin çok azaldığını aktaran Bakır, bunun da kiloya neden olduğunu ifade etti.



CAN SIKINTISI YEDİRİR

Bakır, can sıkıntısı, planlanmamış zaman ve stresin yeme ataklarını tetiklediğini belirterek, sosyal boşlukların da besin alımını artırdığını, küçük popülasyonlarla yapılan çalışmalarda bu süreçte beden ağırlığında artma yönünde bir eğilimin tespit edildiğini anlattı.

Zihnin hem besin ve beslenmeyle hem de kiloyla takıntılı halde meşgul edilmemesi gerektiğini dile getiren Bakır, şu bilgileri verdi:

"Ne yapabiliriz? Evde çok fazla vakit geçiriyorsak, öğün saatlerimizi düzene koyabiliriz.

Bunu yine takıntı haline getirmeden ana ve ara öğünleri yapıp, atıştırmalardan uzak durabiliriz. Zihnimizi bunlarla oyalamak yerine keyif aldığımız başka hobilere odaklanabiliriz.

Tabii bir yandan da besin alımımız artmasa dahi hareketimiz durduğu anda yağ birikimi yavaş yavaş başlayacaktır. O yüzden ev içerisinde sağlığımızın izin verdiği kadar, yapabildiğimiz kadar aktif olmak yine beden ağırlığını korumaya yardımcı olacaktır."



AKDENİZ TİPİ BESLENİN

Bakır, "Bununla birlikte obezite şu an dünyada olduğu gibi ülkemizde de müthiş bir artış gösteriyor. Buna bağlı olarak, diyetisyenlere başvurular zaten son yıllarda çok çok fazlaydı. Pandemi süreciyle dünya genelinde ağırlık artışları söz konusu oldukça kişiler bir uzmandan destek almayı tabii ki tercih ediyorlar" diye konuştu.

Sağlıklı şekilde kilo vermek isteyenlere tavsiyelerde bulunan Bakır, "Bütün dünyada kabul gören, artık kanıtlanmış olan Akdeniz tipi beslenme... Bu işi çok zor hale getirmeye gerek yok. Yasak besin yok, çok iyi, mucizevi besin yok ya da çok kötü besin yok. Onun dışında dengeli beslenme dediğimiz zaman Akdeniz beslenmesini öneriyoruz" değerlendirmesini yaptı.



GECE UYKUSU ÖNEMLİ

BESLENME ve Diyetetik Uzmanı Doç. Dr. Fatih Özbey ise tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğini, eve kapanmayla birlikte hastalık stresinin kişileri 'duygusal beslenme' denilen bir yöne ittiğini aktardı. Özbey, bireylerin hareketsizleştiğini, uyku döngülerinde değişim yaşandığını, bunun da sağlıksız beslenmeye ve kilo artışlarına dönüştüğünü belirterek gece uykusunun çok önemli olduğunu dile getirdi.



PROTEİN VE ANTİOKSİDAN BAĞIŞIKLIĞIN DOSTUDUR

YETERLİ ve dengeli beslenmenin pandemide daha fazla önem kazandığına işaret eden Özbey, "Koronayı önleyici veya tedavici bir besin yok ama yeterli ve dengeli beslenme dediğimiz hem protein kaynaklarından hem yeterli antioksidan bileşenlerinden düzenli aldığımız takdirde bunun bağışıklık sistemimizi koruyucu, güçlendirici etkisinin olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte egzersiz de çok gerekli.



SOFRALARINIZDA ÇOK RENKLİ BESİNLER OLSUN

HIZLI kilo vermek adına şok diyetlere kalkışmayı yanlış bulan uzmanlar, "Bu şekilde vücudu daha çok yorar ve bağışıklığınızı düşürürsünüz. Bu süreçte işlenmiş gıdalar, doymuş yağlar, şeker ve tuzdan uzaklaşın. Tüm sebze ve meyvelerin değişik renklerinden günde üç-beş porsiyon yiyebilirsiniz. Kızartmalardan kaçınıp haşlama, ızgara ya da fırında pişirme yöntemlerini tercih edin. Haftada en az 2 gün ızgarada ya da buğulama yöntemiyle yağlı balık tüketin. Ara öğünlerde, az miktarda ceviz, badem, fındık iyi gelir" dedi.